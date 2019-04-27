В центре Перми Porshe Cayenne вылетел на "красный" и протаранил пассажирский автобус

- Мы стояли на перекрестке, когда иномарка на скорости вылетела на перекресток Компроса и улицы Луначарского и врезалась в пассажирский автобус, - рассказывает очевидец аварии, которая случилась утром в субботу, 27 апреля. - Уверена, что водитель был нетрезв, вел себя как-то странно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в 6.50 утра в районе дома Комсомольский проспект, 36. Водитель автомобиля Porshe Cayenne выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в пассажирский автобус МАЗ.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - пояснили в полиции. - Пострадавших нет.

В момент столкновения в иномарке находились пассажиры, после ДТП они вышли из машины и ушли. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, иномарка еще 2005 года выпуска, у нее было семь владельцев, трижды попадала в ДТП.

Официальной информации, был ли водитель пьян, нет.