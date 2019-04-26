Владимира Гурфинкеля экстренно прооперировали

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-26T12:29:28+03:00

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Экс-режиссер пермского Театра-Театра перенес вторую экстренную операцию. Сейчас Владимир Гурфинкель находится в Екатеринбурге, где его второй раз экстренно прооперировали.

- Неделю назад меня планово прооперировали. Весело и со вкусом! Но! Вчера меня экстренно прооперировали второй раз. Всё хорошо, хотя уже не так весело!», — сообщил Владимир Гурфинкель на своей странице в Фейсбуке.

Режиссер планировал уже в пятницу быть в Перми, но не переживает, что из-за его болезни работа встанет.

- В пятницу должен был трудиться в Перми. Все успеем, есть интернет и телефон, все получиться, дело не пострадает! Кому назначены встречи - звоните, удобно! - подчеркивает Владимир.

Напомним, ранее мы писали о том, что почему Владимир Гурфинкель уходит из Театра-Театра. Главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель на своей страничке в Facebook рассказал, что покидает свое кресло.

ИСТОЧНИК KP.RU