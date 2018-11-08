Почему Владимир Гурфинкель уходит из Театра-Театра

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-08T16:38:05+03:00

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Главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель на своей страничке в Facebook рассказал, что покидает свое кресло. «Мой роман с Театром-Театром подходит к завершению», - написал он.

В кругу театралов распространился слух, что толчком для ухода послужил его конфликт с худруком тетра Борисом Мильграмом. Чтобы проверить правдивость известия, мы созвонились с Владимиром Гурфинкелем.

- Абсолютно ни во что не верьте, - заявил он. - Для моего ухода нет никаких внешних причин. Все находится внутри нас самих. Не приписывайте искусству, театру качеств мелких и бытовых. В нашей жизни самое ужасное – это остановиться. Самое чудовищное, когда тебе кажется, что все хорошо, и не хочется перемен. У меня есть страх - закиснуть. Продолжительный период моей жизни был связан с театром, с Пермью. Но этот период подошел к концу. И теперь реализуется моя страсть к новому. Появятся новая публика, новые города, новые страны.

- И что вы собираетесь дальше делать?

- Мне нужно несколько месяцев, чтобы выдохнуть, уйти от ежедневной суеты и понять, куда плыть дальше. Пока я останусь в Перми, здесь у меня огромное количество приятелей и много всяческих интересных возможностей. Потом вернусь домой, в Питер.

Художественный руководитель ТТ Борис Мильграм также опроверг версию о конфликте.

- Решение Владимира уйти из театра для меня неожиданно - еще неделю назад мы обсуждали планы на последующие пять лет, - рассказал он. - Но этот шаг сделан, и, значит, так нужно. Теперь его путь будет прокладываться в другом направлении. Но если Владимир захочет вернуться в стены театра, то он всегда найдет здесь понимание и дружеский отклик.