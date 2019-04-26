В Перми сотрудники полиции разыскивают насильника

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-26T11:03:16+03:00

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Полицейские просят у пермяков помощи в поимке опасного преступника. В 2016 году неизвестный мужчина изнасиловал женщину в Мотовилихинском районе Перми.

Злоумышленник преследовал жертву до подъезда жилого дома, после чего достал нож и, угрожая убийством, затащил женщину в кусты и изнасиловал.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

- Если Вы опознали данного гражданина просьба лично обратиться в отдел полиции или сообщить по телефонам: 218-82-16, 218-86-10 или 02, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи разыскивают очевидцев нападения на жителя Перми. Публикуем видео. Следователи разыскивают очевидцев нападения на пермяка. Еще утром 11 февраля в гараже № 3 гаражного кооператива «Кама» на улице Адмирала Макарова обнаружили мужчину с травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU