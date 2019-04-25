2019-04-25T17:31:49+03:00
Происшествия

Следователи разыскивают очевидцев нападения на жителя Перми. Публикуем видео

После нападения мужчина скончался
Елена КОНОВА
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Фото с сайта СУ СКР по Пермскому краюФото с сайта СУ СКР по Пермскому краю
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Следователи разыскивают очевидцев нападения на пермяка. Еще утром 11 февраля в гараже № 3 гаражного кооператива «Кама» на улице Адмирала Макарова обнаружили мужчину с травмой головы.

- Медики «скорой помощи» отвезли его в больницу, где он скончался от полученных травм, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.

Следователи обращаются к жителям Перми: если вы с 10 по 11 февраля находились в указанном районе и видели конфликтные ситуации между мужчинами, слышали крики о помощи, сообщите об этом по телефонам 8-342-2495444, 02. Если вы знаете человека на видео или узнаете в нем себя, обратитесь в отделение полицию или звоните по указанным телефонам. Важная любая информация.

Видео с камер. Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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