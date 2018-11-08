В Перми составили антирейтинг 10 управляющих компаний, задолжавших за тепло 1,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 19:02 2018-11-08T19:03:23+03:00

Это треть всего «теплового» долга в 4 миллиарда рублей

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Прикамские энергетики опубликовали антирейтинг пермских управляющих компаний, имеющих наибольшую задолженность за теплоэнергию.

- Долг недобросовестных управдомов за поставленный коммунальный ресурс превышает 1,4 миллиарда рублей, - сообщили в Пермском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». – Всего задолженность управляющих компаний в регионе оценивается в 4 миллиарда рублей. Возглавляют «черный список» ООО УК «ТехКомфорт» с долгом 282 миллиона рублей, ООО «Управляющая компания «МАКО», задолжавшая 208 миллионов рублей и ООО УК «ГАРАНТ» с долгом почти в 200 миллионов.

- В настоящее время в Прикамье расследуется около 30 уголовных дел в отношении директоров УК, допускающих неплатежи за теплоэнергию, – говорит директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. - Установлены факты мошенничества со средствами жителей, создание «серых» расчетных центров, оплата фиктивных работ фирмам-«однодневкам».

Также в антирейтинг входят управляющие компании «ТИХИЙ КОМПРОС, «Закамская управляющая компания», «ЖИЛСЕРВИС», «УК «Уралмонтажстрой», УК «АРС», ООО «АДМИРАЛ» (новое название – ООО «Управляющая компания «Кама») и ООО «Управляющая компания «ЭКВО».

Все они также имеют многомиллионную задолженность.