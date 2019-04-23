В Перми спортсмен-любитель в водоеме обнаружил тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-23T12:07:20+03:00

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В понедельник, 22 апреля на берегу Камы в Ленинском районе было найдено тело неизвестного мужчины. Страшную находку обнаружил 43-летний спортсмен-любитель. Пермяк занимался спортом в районе Средней Курьи, когда заметил тело на поверхности водоема. Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело пробыло в воде около 1 месяца. Предварительный осмотр показал, что следы насильственной смерти отсутствуют.

Известно, что на мужчине было надето несколько курток.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на козырьке подъезда жилого дома нашли тело мужчины В субботу днем в полицию позвонили случайные прохожие, которые сообщили, что на козырьке подъезда жилого дома по проспекту Парковый 30/1 лежит тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU