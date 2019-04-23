В Перми разыскивают 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-23T15:29:23+03:00

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Школьница пропала 29 марта. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что девочка не раз убегала из дома. В конце марта девочка снова сбежала из дома в Кировском районе Перми. Родители подали заявление в полицию. До сих пор девочка не вернулась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после ссоры с женой пропал рыбак. Известно, что у мужчины было много серьезных заболеваний, а за несколько дней до пропажи он вышел из больницы. Пропавший - 59-летний житель Перми. По сообщению супруги, в пятницу он вышел из больницы, устроил скандал, а на следующий день ушел на рыбалку. У пропавшего были серьезные проблемы со здоровьем, которые, возможно стали причиной пропажи.Сотрудники транспортной полиции продолжают поиски. В воскресенье, 21 апреля, водолазы проверили дно водоема, но ничего не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU