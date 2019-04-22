«Устроил скандал и уехал на рыбалку»: личность пропавшего в Перми рыбака установлена

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-22T13:23:37+03:00

У рыбака были серьезные проблемы со здоровьем

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В Перми установили личность пропавшего 21 апреля на Каме в 100 метрах от КамГЭС рыбака. Известно, что у мужчины было много серьезных заболеваний, а за несколько дней до пропажи он вышел из больницы.

- Пропавший - 59-летний житель Перми, - сообщили в пресс службе транспортной полиции. - По сообщению супруги, в пятницу он вышел из больницы, устроил скандал, а на следующий день ушел на рыбалку. У пропавшего были серьезные проблемы со здоровьем, которые, возможно стали причиной пропажи.

Сотрудники транспортной полиции продолжают поиски. В воскресенье, 21 апреля, водолазы проверили дно водоема, но ничего не нашли.

В настоящее время на данном участке реки работают сотрудники МЧС и водолазная группа МЧС ГУ МВД России.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья на ночь оставил машину у дома, а утром ее нашли в кювете

ИСТОЧНИК KP.RU