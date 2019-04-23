2019-04-23T15:04:37+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушку разорвало пополам после столкновения с газелью

В аварии чудом никто не пострадал
Лилия Абибулаева
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фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"
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ДТП произошло 23 апреля в Добрянском районе края на трассе Пермь-Березники. По сообщению очевидцев, водитель газели нарушил правила дорожного движения, выехав на «встречку», и столкнулся с автомобилем ВАЗ - 21124.

Чудом все участники аварии остались живы, но без травм не обошлось. Врачи скорой помощи оказали разовую помощь 2 пассажирам «Лады» и водителю газели. Водителя отечественной легковушки отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае водитель «Лады» сбил школьника на «зебре». ЧП произошло 22 апреля в селе Гамово. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-211750 сбил 15-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик ехал по «зебре» на велосипеде. В результате ДТП подросток получил различные травмы и был отправлен в больницу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии

ИСТОЧНИК KP.RU

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