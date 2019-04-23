2019-04-23T07:47:50+03:00
Происшествия

В Пермском крае водитель «Лады» сбил школьника на «зебре»

Подросток пересекал проезжую часть на велосипеде
Лилия Абибулаева
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--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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ЧП произошло 22 апреля в селе Гамово. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-211750 сбил 15-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик ехал по «зебре» на велосипеде. В результате ДТП подросток получил различные травмы и был отправлен в больницу.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на перекрестке молодой водитель сбил школьника. Вечером в среду, 22 марта в Перми на улице Соликамская возле дома №3 25-летний водитель «двенадцатой» модели ВАЗ наехал на 13-летнего школьника. По предварительной информации, мальчик переходил дорогу на красный сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Школьника получил травму головы. Его доставили в больницу с травмами головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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