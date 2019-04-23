В Перми закончились поиски 43-летнего мужчины
Пропавший 15 апреля пермяк найден живым. Мужчину разыскивали почти две недели. Он ушел из дома по адресу улица Коминтерна, 6 и не вернулся. Через несколько дней 19 апреля родственники обратились в полицию.
- Мужчину нашли. Он жив и здоров, - сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после скандала с женой пропал рыбак. В Перми установили личность пропавшего 21 апреля на Каме в 100 метрах от КамГЭС рыбака. Известно, что у мужчины было много серьезных заболеваний, а за несколько дней до пропажи он вышел из больницы.Сотрудники транспортной полиции продолжают поиски. В воскресенье, 21 апреля, водолазы проверили дно водоема, но ничего не нашли. В настоящее время на данном участке реки работают сотрудники МЧС и водолазная группа МЧС ГУ МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU