2019-04-23T15:05:06+03:00
Происшествия

«Пострадали четыре парня». В Перми произошла массовая драка с участием подростков

Они получили различные травмы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19 апреля драка с участием нескольких подростков произошла в Дзержинском районе Перми. Причиной потасовки стал конфликт между друзьями. В результате драки пострадало 4 несовершеннолетних пермяка. Пострадавшие обратились в больницу. Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию.

- 19 апреля в отдел полиции Дзержинского района Перми из медучреждения поступило сообщение о том, что к ним обратились четверо несовершеннолетних с различными травмами, которые они получили в ходе конфликта со знакомыми - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный подросток избивал сверстника, требуя деньги

ИСТОЧНИК KP.RU

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