В Прикамье пьяный подросток избивал сверстника, требуя деньги

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-23T11:05:40+03:00

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ЧП произошло в Кунгурском районе Пермского края. Пьяный 16-летний подросток ехал на чужом автомобиле, когда увидел проходившего мимо сверстника. Злоумышленник подошел к парню, сказал, что из-за него повредил машину и потребовал 4 000. Юноша отказался. Тогда пьяный 16-летний подросток стал избивать сверстника, требуя деньги.

Молодых людей разняли прохожие. Зачинщика драки задержали.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае семиклассники избили «болтливую» девочку и подожгли ей волосы жертва захлебывалась слезами и умоляла пощадить ее, но подростки со смехом пинали ровесницу ногами и снимали все на видео. Шокирующее видео было опубликовано в интернете в ночь на понедельник, 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU