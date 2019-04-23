В Прикамье мужчина избил мать табуретом из-за 110 рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-23T14:37:02+03:00

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Жителя Лядов осудят за избиение родной матери. Пьяный 39-летний неработающий местный житель требовал у 73-летней матери деньги на алкоголь. Забрав у женщины 110 рублей, мужчина ушел за спиртным. В другой раз, прежде чем похитить аналогичную сумму, 39-летний мужчина избил женщину табуретом.

Женщина была слишком слаба. Из-за возраста она не могла оказать сыну сопротивление. Пенсионерку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сын зверски избил мать. Отмечая Новый год вместе с 73-летней матерью, ранее судимый безработный 41-летний житель Свердловского района Перми крепко набрался. У него с матерью разгорелась ссора, в результате которой мужчина серьезно избил пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU