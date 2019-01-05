Сломаны ребра, разорвано легкое: в Перми сын зверски избил мать

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:28:36+03:00

После побоев женщина несколько дней не могла вызвать врача

Изменить размер текста: A A

Отмечая Новый год вместе с 73-летней матерью, ранее судимый безработный 41-летний житель Свердловского района Перми крепко набрался. У него с матерью разгорелась ссора, в результате которой мужчина серьезно избил пенсионерку. Избитая женщина несколько дней просидела дома, не обращаясь к врачу. Но все-таки ей пришлось пойти в больницу.

Врачи диагностировали у пенсионерки закрытую травму груди, переломы ребер и разрыв легкого.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали о том, что в Кировском районе Перми в ходе конфликта неработающий, ранее судимый 42-летний местный житель избил своего 37-летнего знакомого. Потерпевший с травмой груди и многочисленными переломами госпитализирован в больницу.