2019-01-05T08:28:36+03:00
Происшествия

Сломаны ребра, разорвано легкое: в Перми сын зверски избил мать

После побоев женщина несколько дней не могла вызвать врача
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Отмечая Новый год вместе с 73-летней матерью, ранее судимый безработный 41-летний житель Свердловского района Перми крепко набрался. У него с матерью разгорелась ссора, в результате которой мужчина серьезно избил пенсионерку. Избитая женщина несколько дней просидела дома, не обращаясь к врачу. Но все-таки ей пришлось пойти в больницу.

Врачи диагностировали у пенсионерки закрытую травму груди, переломы ребер и разрыв легкого.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали о том, что в Кировском районе Перми в ходе конфликта неработающий, ранее судимый 42-летний местный житель избил своего 37-летнего знакомого. Потерпевший с травмой груди и многочисленными переломами госпитализирован в больницу.

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