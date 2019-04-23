Появились новые возможности бесплатной диспансеризации

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-23T12:00:58+03:00

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В рамках диспансеризации взрослого населения, каждый гражданин России после 21 года может бесплатно обследовать состояние своего здоровья один раз в три года. Но для раннего выявления опасных болезней, таких как рак молочной железы и колоректальный рак, приказом Минздрава РФ введены дополнительные возможности – пройти определенные обследования, 1 раз в 2 года.

Пермский краевой центр медицинской профилактики напоминает: один раз в два года женщины от 50 до 70 лет могут проходить маммографию (в 2019 году это касается женщин, рожденных в 1969, 1967, 1963, 1961, 1957, 1955, 1951 и 1949 годах). Также раз в два года и для женщин, и для мужчин от 49 до 73 лет бесплатно проводится исследование кала на скрытую кровь (в этом году его могут пройти граждане 1970, 1966, 1964, 1960, 1958, 1954, 1952, 1948 и 1946 годов рождения).

Такие изменения в правилах связаны с тем, что онкологические заболевания: колоректальный рак и рак молочных желез - требуют диагностики на самых ранних стадиях развития. Для прохождения обследования необходимо обратиться поликлинику по месту прикрепления. При себе иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU