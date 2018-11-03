В Перми на козырьке подъезда жилого дома нашли тело мужчины

3 Нояб. 19:52 2018-11-03T19:52:39+03:00

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- Я шла по проспекту Парковый и видела, как спасатели спускали с крыши труп в мешке. Видимо, кто-то выпал из окна или с крыши, - рассказывает девушка, которая стала очевидцем происшествия.

В субботу днем в полицию позвонили случайные прохожие, которые сообщили, что на козырьке подъезда жилого дома по проспекту Парковый 30/1 лежит тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Факт подтвердился, проводится доследственная проверка.

Пока неизвестно, с какой высоты и по какой причине упал мужчина.

Как мы уже писали ранее, в Чернушке на балконе было найдено тело 28-летнего местного жителя. Выяснилось, что накануне в комнате общежития супруги распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, 30-летняя женщина схватила нож и ударила мужа ножом в бедро, тем самым повредила ему артерию.

От сильной кровопотери мужчина скончался, его супруга задержана.