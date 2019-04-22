Сохрани здоровье - пройди диспансеризацию!

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-22T16:01:37+03:00

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Проверьте себя: если в этом году вам исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет и так далее — вплоть до 99, то вы имеете право на бесплатное обследование организма, позволяющее выявить факторы риска опасных заболеваний. Основной причиной инвалидности и смертности в нашей стране являются болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет и хронические болезни лёгких. Чтобы предупредить их на ранней стадии развития, когда симптомы ещё не дают о себе знать, приходите в свою поликлинику с паспортом и медицинским полисом.

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Независимо от возраста, вам обеспечат консультацию терапевта, антропометрию и расчет индекса массы тела, анализы крови на уровень холестерина и сахара, флюорографию, измерение артериального давления, первичное определение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и определение группы здоровья (всего их три). Далее, в зависимости от возраста и пола, пациенты проходят маммографию, электрокардиографию, измерение внутриглазного давления и другие обследования. По итогам первого этапа диспансеризации может быть назначен второй, включающий консультации узких специалистов: невролога, хирурга, уролога, проктолога, акушера-гинеколога, лора, офтальмолога. Также на втором этапе вас могут направить на сканирование брахицефальных артерий, колоноскопию, спирометрию и провести углубленное профилактическое консультирование.

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Имейте в виду, что, по закону, для прохождения диспансеризации ваш работодатель обязан обеспечить вам все условия, включая возможность пройти её в рабочее время.

Так, с 1 января 2019 года в Трудовом кодексе появилась статья 185.1 – о гарантиях работникам при прохождении диспансеризации. Согласно этой статье, работники, не достигшие пенсионного возраста могут брать для прохождения диспансеризации 1 рабочий день раз в 3 года, а сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста 2 рабочих дня.

ИСТОЧНИК KP.RU