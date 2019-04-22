Житель Прикамья на ночь оставил машину у дома, а утром ее нашли в кювете

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-22T09:47:44+03:00

Двери автомобиля были открыты, а в замке были ключи

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Карагайском районе Пермского края. Вечером мужчина припарковал машину у дома, утром обнаружил, что ее нет. 50-летний сразу же отправился в полицию с заявлением об угоне.

Машину нашли в кювете на одной из улиц селе Верх-Иньва.

Через некоторое время полицейские задержали 34-летнего угонщика. Мужчина увидел, что припаркованного автомобиля открыты двери, а в замок зажигания вставлены ключи. 34-летний местный житель решил воспользоваться удачей и доехать до деревни Юньга. Однако по дороге он съехал в кювет и не смог самостоятельно выбраться. Тогда он вызвал такси, а угнанную машину оставил.

В настоящее время транспортное средство возвращено законному владельцу. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми около Камской ГЭС произошло массовое ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU