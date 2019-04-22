4 ребенка пострадали в ДТП в Перми за минувшие выходные

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-22T11:18:53+03:00

С начала 2019 года на дорогах Перми пострадал 31 несовершеннолетний пассажир

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В субботу, 20 апреля, на Комсомольском проспекте в Свердловском районе произошла авария. 32-летняя женщина-водитель автомобиля RENAULT проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем PORSCHE. В результате ДТП пострадали 7-летний пассажир RENAULT и 14 -летний пассажир PORSCHE. Серьезных травм удалось избежать, так как дети перевозились в специальных удерживающих креслах.

По факту ДТП проводится проверка.

Всего с начала 2019 года на дорогах краевого центра зарегистрировано 24 ДТП, в которых пострадал 31 несовершеннолетний пассажир.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья на ночь оставил машину у дома, а утром ее нашли в кювете. ЧП произошло в Карагайском районе Пермского края. Вечером мужчина припарковал машину у дома, утром обнаружил, что ее нет. 50-летний сразу же отправился в полицию с заявлением об угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU