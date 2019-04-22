2019-04-22T10:25:30+03:00
Общество

В Пермском крае клещи покусали 12 детей

Всего с начала сезона от укусов пострадали 45 человек
Лилия Абибулаева
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--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 45 человек, в том числе 12 детей. На территории Прикамья функционируют 14 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пламя от горящей травы чуть не перекинулось на деревню. С начала апреля зарегистрировано более 200 пожаров из-за сжигания сухой травы и мусора на открытой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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