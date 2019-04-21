2019-04-21T12:47:49+03:00
Происшествия

В Прикамье пламя от горящей травы чуть не перекинулось на деревню

Пострадавших, к счастью, нет
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю
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С начала апреля зарегистрировано более 200 пожаров из-за сжигания сухой травы и мусора на открытой территории.

- Только за 19 апреля пожарные подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора на открытой территории 33 раза, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Например, днем загорелись нежилые строения в деревне Паздниково Карагайского района. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения деревни. Пожар тушили несколько часов, погибших и пострадавших нет.

МЧС предупреждает: лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность. На нарушителей налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

- В пожароопасный период запрещено разводить костры, готовить еду на мангале, курить в лесу, оставлять на полянах мусор и выжигать траву, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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