2019-04-22T10:30:53+03:00
Общество

Пермьстат: среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 3%

Реальная зарплата жителей Прикамья стала меньше на 1,2%
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Средняя зарплата жителей Перми и края на февраль 2019 составила 33, 932 рубля. По сравнению с февралем 2019 года, рост составил 3,25%. Однако получать прикамцы стали меньше. По данным Пермьстата, реальная заработная плата снизилась на 1,2 %.

Самая высокая средняя заработная плата у работников финансовой и страховой сферы — 53,3 тысяч рублей.

Меньше всех же в среднем получают работники гостиниц и предприятий общественного питания - 17,242 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 1 мая запретят продажу алкоголя. Во время праздничных мероприятий 1 мая на территории Пермского края, в том числе города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции

ИСТОЧНИК KP.RU

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