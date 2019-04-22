В Прикамье 1 мая запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-22T09:27:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь праздника в Перми и в крае запретят продавать алкоголь.

- Во время праздничных мероприятий 1 мая на территории Пермского края, в том числе города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, - сообщили в администрации Перми.

Нарушителям грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 до 40 тысяч рублей

Напомним, ранее мы писали о том, что актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в новом клипе Дианы Арбениной. Пермская актриса сыграет одну из главных ролей вместе с Дианой Арбениной в новом клипе «Ночных снайперов» на песню «Рингтоном». Коллегами Екатерины Шпицы по площадке стали солистка группы Диана Арбенина, Максим Дрозд и сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артем. Тизер клипа Екатерина Шпица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU