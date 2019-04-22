Пострадали дети: в Перми около Камской ГЭС произошло массовое ДТП
Авария произошла 21 апреля в Орджоникидзевском районе Перми. По предварительной информации, один из водителей выехал на полосу встречного движения. Очевидцы предполагают, что водитель Kia Sorento уснул.
- Говорят, что водитель на «Киа Сорренто» уснул, зацепил «Сапог» (его нет в кадре) и выехал «на встречку». Все живы, - сообщают очевидца в социальных сетях.
В результате ДТП, 9-летний и годовалый пассажиры «Киа Сорренто» и пассажир «Рено» получили травмы.
По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушени
Столкновение иномарок парализовало движение в обе стороны.
Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай В Instagram @chp_59 появилась фотография, где видно, как пассажиры толкают заглохший на путях трамвай. Это произошло днем 19 апреля в районе площади Карла Маркса.Представители краевого министерства транспорта, прокуратуры Мотовилихинского района, ФСБ и ГУ МВД останавливали автомобили в поисках нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа.
ИСТОЧНИК KP.RU