2019-04-22T09:26:04+03:00
Происшествия

Пострадали дети: в Перми около Камской ГЭС произошло массовое ДТП

Из-за столкновения образовалась пробка
Лилия Абибулаева
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фото из паблика ЧП ДТП Пермь во "Вконтакте"фото из паблика ЧП ДТП Пермь во "Вконтакте"
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Авария произошла 21 апреля в Орджоникидзевском районе Перми. По предварительной информации, один из водителей выехал на полосу встречного движения. Очевидцы предполагают, что водитель Kia Sorento уснул.

- Говорят, что водитель на «Киа Сорренто» уснул, зацепил «Сапог» (его нет в кадре) и выехал «на встречку». Все живы, - сообщают очевидца в социальных сетях.

В результате ДТП, 9-летний и годовалый пассажиры «Киа Сорренто» и пассажир «Рено» получили травмы.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушени

Столкновение иномарок парализовало движение в обе стороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай В Instagram @chp_59 появилась фотография, где видно, как пассажиры толкают заглохший на путях трамвай. Это произошло днем 19 апреля в районе площади Карла Маркса.Представители краевого министерства транспорта, прокуратуры Мотовилихинского района, ФСБ и ГУ МВД останавливали автомобили в поисках нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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