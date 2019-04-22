«Ростелеком» внедряет новую технологию беспроводного высокоскоростного интернета в Пермском крае

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-22T09:33:37+03:00

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«Ростелеком» на территории Пермского края внедряет систему беспроводного широкополосного доступа (БШПД). Новую технологию связисты используют там, где нет возможности подключить проводной интернет, а мобильная сеть не дает высоких скоростей.

БШПД предоставляет беспроводной доступ в интернет со скоростью до 10 Мбит/с. В результате пользователям становятся доступны цифровое телевидение, сигнальные и охранные системы, цифровая телефония, а также все возможности глобальной сети: информационные порталы, медиа ресурсы, социальные сети.

«Для того, чтобы построить сеть БШПД, в центре населенного пункта специалисты компании устанавливают базовую станцию, а абонентское оборудование в виде малогабаритной направленной антенны крепят на крыше или корпусе дома пользователя. У технологии достаточно широкая зона покрытия – до трех километров в зависимости от ландшафта», - рассказывает Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Технология удобна для использования в частной застройке, коттеджных и дачных поселках. Одними из первых на Урале, где заработала новая технология, стали поселки Октябрьский и Куеда. Сейчас стройка идет и в других районах Прикамья, в частности, в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Еловском, Кишертском, Куединском, Кунгурском, Октябрьском, Ординском, Очерском, Суксунском, Уинском и Чердынском, а также на территории городов Губаха, Чайковский и Чусовой.

ИСТОЧНИК KP.RU