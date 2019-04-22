В Прикамье открыли новую ледовую арену

СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-22T06:48:13+03:00

На ее строительство потратили 240 миллионов рублей

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В субботу, 20 апреля, в Губахе состоялось торжественное открытие новой ледовой арены. На открытии присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников. Ледовый дворец рассчитан на 200 человек.

Строительство новой арены стало возможным благодаря инициативе воспитанника местной хоккейной школы Евгения Кетова и благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко. Фонд профинансировал строительство самой арены за 180 миллионов , а край и муниципалитет выделили еще 60 миллионов рублей на инфраструктуру и благоустройство территории.

- Новая арена для всего края еще один шаг в том, чтобы в наших профессиональных клубах играло больше пермских спортсменов, - отметил Максим Решетников в своем Instagram-аккаунте

Напомним, ранее мы писали о том, что актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в новом клипе Дианы Арбениной

ИСТОЧНИК KP.RU