2019-04-22T09:05:03+03:00
Происшествия

В Прикамье молодой человек почти год издевался над родной сестрой

Молодой человек неоднократно бил девушку по лицу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае задержали 21-летнего местного жителя за издевательства над сестрой. 24-летняя жительница Усинского района обратилась в полицию. Девушка сообщила, что с июня 2018 года по март 2019 младший брат систематически избивает ее. Молодой человек неоднократно бил девушку по лицу, а в ноябре прошлого года он схватил потерпевшую за одежду и толкнул, отчего она ударилась головой о стену.

После очередного избиения девушка обратилась в полицию. Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Предварительное расследование продолжается

Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай В Instagram @chp_59 появилась фотография, где видно, как пассажиры толкают заглохший на путях трамвай. Это произошло днем 19 апреля в районе площади Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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