В соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-21T14:17:49+03:00

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В Instagram @chp_59 появилась фотография, где видно, как пассажиры толкают заглохший на путях трамвай. Это произошло днем 19 апреля в районе площади Карла Маркса.

- Мы троллейбус толкали, это нормально, - пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми выявили пять нелегальных перевозчиков. Представители краевого министерства транспорта, прокуратуры Мотовилихинского района, ФСБ и ГУ МВД останавливали автомобили в поисках нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа. На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд.В случае повторных нарушений у этих пяти нелегальных перевозчиков могут конфисковать автомобили.Также в рамках проверки сотрудниками службы судебных приставов выясняют, имеются ли у нарушителей неоплаченные штрафы, алименты и задолженности перед бюджетом. В случае выявления таких фактов возможен арест транспортных средств и иного имущества, принадлежащего должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU