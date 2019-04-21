«Маму пригласили на прием к врачу через три месяца после ее смерти»
Жительница Кизела Наталья возмущается отсутствием врачей в крае.
- У меня мама болела, я в ноябре-декабре записала ее на прием к эндокринологу, - вспоминает Наталья. – У нас в Кизеле, конечно, его нет, ближайший город, где такой специалист принимает, это Губаха.
Позже пенсионерку перевели в больницу Перми, надобность в эндокринологе отпала. К сожалению, в январе женщина скончалась.
- И тут на днях мне позвонили из больницы Губахи и сказали, что очередь подошла, - говорит нам Наталья. – А с момента записи прошло почти полгода. Это же ненормально. У нас в Кизеле совсем узких специалистов нет, приходится в Пермь в больницы ездить.
Ранее мы рассказывали о том, что 23-летняя пермячка умерла от стремительно развившейся красной волчанки. Пермские врачи объяснили скоропостижную смерть пациентки, которую расследовал Следственный комитет
ИСТОЧНИК KP.RU