«Маму пригласили на прием к врачу через три месяца после ее смерти»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-21T16:28:25+03:00

Ее дочь из Прикамья рассказала, что очередь подошла спустя полгода после записи

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Жительница Кизела Наталья возмущается отсутствием врачей в крае.

- У меня мама болела, я в ноябре-декабре записала ее на прием к эндокринологу, - вспоминает Наталья. – У нас в Кизеле, конечно, его нет, ближайший город, где такой специалист принимает, это Губаха.

Позже пенсионерку перевели в больницу Перми, надобность в эндокринологе отпала. К сожалению, в январе женщина скончалась.

- И тут на днях мне позвонили из больницы Губахи и сказали, что очередь подошла, - говорит нам Наталья. – А с момента записи прошло почти полгода. Это же ненормально. У нас в Кизеле совсем узких специалистов нет, приходится в Пермь в больницы ездить.

Ранее мы рассказывали о том, что 23-летняя пермячка умерла от стремительно развившейся красной волчанки. Пермские врачи объяснили скоропостижную смерть пациентки, которую расследовал Следственный комитет

ИСТОЧНИК KP.RU