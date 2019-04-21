«Уходил от преследования ДПС». В полиции рассказали подробности ночной массовой аварии в центре Перми

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-21T09:57:26+03:00

В ДТП пострадали три человека

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В пресс-службе краевой полиции рассказали подробности про аварию, которая произошло около 23 часов 20 апреля на перекрестке улиц Революции и Островского.

Напомним, внедорожник протаранил два автомобиля: иномарку и автомобиль такси. Пострадали водитель такси, пассажир получил черепно-мозговую травму, а виновник ДТП получил легкие травмы.

Оказывается, он уходил от преследования ДПС и пытался скрыться.

- Водитель превысил скорость и столкнулся с автомобилем, который отбросило на другую иномарку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудниками полиции в отношении предполагаемого виновника аварии составлено 10 административных материалов за нарушения ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке, выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

После аварии водителя внедорожника доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на спецстоянку. Проводится проверка по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU