«Карапузы, на старт!» «Комсомолка» провела в Перми XI Чемпионат по бегу в ползунках

- Вот ради таких чемпионатов и стоит заводить детей! – почти всерьез призналась нам мама троих дочек Валентина Пепеляева.

Сейчас ее младшенькая Василина стояла на пьедестале почета и улыбалась. Она уже второй год подряд становится чемпионкой по бегу в ползунках.

Одиннадцать лет назад «Комсомолка» придумала соревнования для карапузов, и с тех пор они проводятся каждый год.

Я уже на старте.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В самом деле, более старшие ребята могут соревноваться в беге, плавании. А как проявить себя малышам? Да проползти на время положенные метры! Не можешь еще бегать? Тогда ползи!

В этом году было рекордное количество участников.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все дороги вели в «Победу»

И вот с раннего утра к спорткомплексу «Победа», на улицу Обвинская, 9, со всех сторон стекались юные спортсмены. Кого-то везла в детской коляске мама, кто-то спешил к рекордам верхом на плечах у папы, кого-то вели за руки бабушки и дедушки. А в спортивном зале малышей уже ждали беговые, точнее, «ползунковые» дорожки, устланные специальным мягким покрытием для наилучшего ползания.

Малышей приманивали любимыми игрушками.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- На XI Чемпионат «Карапузы, на старт!» по бегу в ползунках собралось рекордное число участников - 350 малышей! – объявила присутствующим директор пермского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Татьяна Соломенникова.

Она еще раз объяснила, что соревнования проходят в четырех возрастных категориях – до года; с 1 года до 2 лет; с 2 лет до 3; и с 3 до 4. И в каждой группе призеров ждут награды и подарки, с которыми «Комсомолке» помогли партнеры чемпионата.

А я пришел в костюме тыквы!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничные сюрпризы от партнеров

В этом году на наш праздник карапузов не удержался и пришел председатель городской Думы Перми Юрий Уткин.

- Не понимаю, как это я раньше у вас не был, - признался он в микрофон. - Ведь это так здорово придумано – приобщать детишек к спорту с самого что ни на есть младенческого возраста. Это настоящий семейный праздник!

А у меня костюм винограда!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед началом соревнований был и еще один сюрприз. Буквально накануне чемпионата «Комсомольской правды» в отделении Пенсионного фонда по Пермскому краю оформили юбилейный в Прикамье, 70-тысячный сертификат на материнской капитал семье Созиновых. Заместитель управляющего отделением Елена Плешкова под аплодисменты вручила его Анастасии и Сергею. Их 3-летняя дочка София тоже пришла поучаствовать в соревнованиях, а ее 7-летний брат Максим - поболеть за сестричку.

Я уже финиширую!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние минуты перед стартами юные спортсмены и их группы поддержки старались провести с пользой. Они обходили стенды партнеров чемпионата, разглядывали полученные подарки – вкусные молочные продукты, детское питание, яркие книжки. Кто-то снимал напряжение на игровой площадке. Другие упорно тренировались в ползании в тренировочной зоне. Перед участниками соревнований, сменяя друг друга, выступали юные гимнастки, танцоры, певцы.

Близняшки на одной дорожке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смартфоны в качестве «приманки»

И вот звучит заветное - «Карапузы, на старт!».

По традиции соревнования начинаются с дистанции для самых маленьких «ползунков», которым не исполнилось и годика. Диктор перечисляет имена и фамилии юных спортсменов, мамы и папы подносят их и опускают на беговые дорожки.

Группа поддержки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как заставить малыша, почти грудничка, ползти в нужном направлении и как можно быстрей? В ход идут разные ухищрения. Карапузов подзывают, подманивают любимыми игрушками, конфетами. Весьма эффективными в качестве «приманки» оказываются смартфоны, к которым младое поколение, видимо, тянется в буквальном смысле сызмальства.

А я заинька.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не обходится и без курьезов. Кто-то из малышей разворачивается и упорно ползет в обратную сторону. А кто-то просто решает прилечь и отдохнуть на мягком покрытии, понежиться в лучах внимания многочисленной публики.

«Решила выйти в свет и выиграла»

И вот на чемпионате – первые призеры.

- Мы даже и не думали, что наша 10-летняя дочурка Каринка победит! – говорит мама победительницы первого этапа Юлия Андреева. – Мы просто с папой Юрием решили, что ей нужно бывать в обществе, приобщаться к знакомству с другими детьми. Прочитали про чемпионат в соцсетях и пришли. Дочка даже не тренировалась, а взяла и победила, упорно проползла всю дистанцию на одном дыхании.

Правда, совсем случайным успех маленькой Карины назвать нельзя – мама у нее занималась легкой атлетикой, а еще она так любит повисеть на папином турнике.

Вперед за любимой игрушкой. Фото: Лилия АБИБУЛАЕВА

Ну, а 2 место в категории до годика в упорной борьбе завоевал Кирилл Перевозчиков, 3 место - Юля Лоскутова.

Во второй категории – от годика до двух - тоже победила девочка. Как объясняет ее мама Ирина Бушуева, ее дочка Стефания в садике с удовольствием занимается танцами. Но, как выяснилось, и спорт ей тоже не чужд. Совсем немного отстали от Стефании Степан Чирков и Варя Лошакова, занявшие 2 и 3 места.

А тренер у меня папа. Фото: Лилия АБИБУЛАЕВА

Опытные мастера ползания

В третьей возрастной категории – от 2 до 3 лет – победительницей стала, как мы уже писали, Василина Пепеляева. Тренировала ее средняя из трех сестер Пепеляевых и, как видим, успешно. «Серебро» и «бронзу» завоевали мальчики - Артур Махмутов и Артур Солин.

Нешуточная борьба за призовые места разгорелась среди самых возрастных и опытных мастеров ползания – от 3 до 4 лет. Тут всех опередил по времени 3-летний Андрей Титов. Его 2-летний братишка Артем тоже соревновался со своими сверстниками, но призовых мест пока не занял. За братьев болела 5-летняя сестра Анечка.

- Старший выиграл, молодец, Артему нужно еще потренироваться, - улыбается их папа Виталий. - Мы с женой Юлией и детьми впервые на чемпионате «Комсомольской правды», в следующем году обязательно придем опять. Стараемся приобщать детишек с самого раннего возраста к спорту, а тут такая прекрасная возможность им попробовать свои силы. И настроение у нас просто праздничное!

БОЛЬШЕ ФОТО СМОРИТЕ ЗДЕСЬ...

Наши партнеры: