В Перми почти неделю разыскивают 43-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-21T09:03:41+03:00

15 апреля он ушел из дома и не вернулся

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Родные разыскивают 43-летнего Демина Дмитрия Сергеевича, который 15 апреля ушел из дома по адресу улица Коминтерна, 6 и не вернулся. 19 апреля родственники обратились в полицию.

- Он был в темно-синей куртке, джинсах, кроссовках, под курткой была белая кофта, - рассказали родственники в соцсетях. – Рост Дмитрия – 175-176 сантиметров, он крепкого телосложения, глаза карие, волосы черные, короткая стрижка.

На левой руке татуировка «За ВДВ», еще одна татуировка на левом предплечье, где изображен парашют, внутри него – медведь. Ниже написано «Псков Череха 1995-1996».

Если вы знаете, где находится Дмитрий, звоните в полицию по телефону 02 (102 с мобильного).

Ранее мы рассказывали о том, что 35-летняя женщина уехала из Краснокамска в Закамск на работу 8 апреля. После работы она отправилась в неизвестном направлении, и никто о ней не слышал несколько дней. Спустя два дня пришло радостное событие – женщина жива.

ИСТОЧНИК KP.RU