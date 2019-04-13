В Пермском крае 35-летнюю продавщицу, которая пропала 8 апреля, нашли живой

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-13T14:37:06+03:00

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35-летняя женщина уехала из Краснокамска в Закамск на работу 8 апреля. Она работает в торговом центре. После работы она отправилась в неизвестном направлении, и никто о ней не слышал несколько дней. Родные забеспокоилось и написали заявление в полицию 11 апреля. И вот спустя два дня пришло радостное событие – женщина жива.

Ранее мы писали, что родные 44-летнего альпиниста, который сорвался с 4 этажа, ищут для него доноров. 10 апреля производственный альпинист Дмитрий Ожгибесов сорвался со страховочного троса с 4 этажа. У него многочисленные травмы внутренних органов, переломы ребер. Врачи будут делать еще одну операцию, но очень нужна первая положительная кровь. Если вы хотите помочь Дмитрию, надо взять паспорт и прийти в «Пермскую краевую станцию переливания крови» на Лебедева, 54. Она работает с 8 до 13.30 по будням. Надо сообщить о том, что вы хотите стать донором для Дмитрия Ожгибесова.

ИСТОЧНИК KP.RU