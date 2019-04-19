В выходные в Перми потеплеет

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-19T16:29:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Холода отступают. Как сообщили синоптики ГИС-Центра ПГНИУ, в выходные потеплеет. В субботу будет облачно, днем температура поднимется до +10 градусов. А в воскресенье в Пермский край поступит теплая воздушная масса, в связи с чем ожидается значительное потепление - до +12 днем.

- При этом погода будет малооблачной, - уточнили синоптики.

Ранее мы рассказывали о том, где на территории города можно сделать шашлыки. Например, в Кировском районе приготовить мясо на углях можно у тропы «Красные горки», а также чуть севернее завода ГШМ. Но, собираясь на шашлыки, важно помнить о правилах пожарной безопасности и поведении в лесу. Из-за неосторожного обращения с огнем в лесной пожар может стремительно охватить большую территорию, так что в лесах запрещается разводить открытый огонь, сжигать мусор. Помните о безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU