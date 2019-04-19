2019-04-19T12:33:46+03:00
Общество

Места для шашлыков в Перми 2019: где можно пожарить мясо на углях

Места для шашлыков в Перми в 2019 году: рассказываем, где можно отдохнуть на природе
Елена КОНОВА
Поделиться:
Не забывайте о безопасности в лесуНе забывайте о безопасности в лесуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Синоптики обещают потепление. А это значит, что многие захотят отдохнуть на природе и пожарить мяса. Рассказываем, где есть места для шашлыков в Перми в 2019 году.

Индустриальный район

Пожарить шашлыки в Индустриальном районе можно в Черняевском лесу. Ближайшая остановка транспорта - «Свиязева».

Дзержинский район

Места отдыха «Чаша и «Золотые пески» находятся на экологической тропе «Дорога домой» в Черняевском лесу. Ближайшая остановка транспорта - «Пожарского». Место отдыха «Солнечная поляна» находится на улице Подлесная недалеко от остановки «Госпиталь ВОВ».

Кировский район

В Кировском районе шашлыки можно пожарить у тропы «Красные горки», а также чуть севернее завода ГШМ.

Свердловский район

Поваляться на пледе и пожарить мясо в Свердловском районе можно на экологической тропе «Липовая гора», которая находится недалеко от остановки «НПО» Биомед».

Мотовилихинский район

А в Мотовилихе отдохнуть можно на «Поляне друзей», которая расположена за базой «Динамо». Рядом находится остановка «Самаркандская».

Также шашлыки можно пожарить на экологической тропе «Большая Сосновая», которая находится на 13 линии Верхней Курьи.

ВАЖНО

Собираясь на шашлыки, важно помнить о правилах пожарной безопасности и поведении в лесу.

- Сохранность лесов в пожароопасный период на 80% зависит от жителей города, - напоминают в администрации Перми. - В случае обнаружения возгорания необходимо срочно позвонить в пожарную службу по телефону 101.

Из-за неосторожного обращения с огнем в теплую, ветреную и сухую погоду лесной пожар может стремительно охватить большую территорию. Именно поэтому в лесах запрещается разводить открытый огонь, сжигать мусор и горючие материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С мая пермяки смогут жаловаться властям на поликлиники и врачей в режиме онлайн
Полицейские из Прикамья спасли на пожаре 89-летнюю пенсионерку
Филиал «ПМУ» подвёл производственные итоги за 1 квартал 2019 года
Судебные приставы арестовали торговый центр «Титан» в Мотовилихинском районе
Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя
«Отец оставил его в подъезде и уехал». В Прикамье полицейский спас брошенного ребенка
«Нужна защита». Пермяк уже долгое время преследует бывшую жену с ребенком
Жителя Перми осудили за попытку похитить из банкомата 3 миллиона рублей
МВД Прикамья переедет из «Башни смерти» на Товарный двор
В пермском парке Горького загорелось кафе
«Хочет вернуться домой». В Прикамье волонтеры ищут родных 46-летнего мужчины
В Прикамье пенсионер устроил ДТП и погиб
В Перми спасатели пришли на помощь щенкам, попавшим в беду
В Перми на 8 тысяч оштрафовали виновного в отравлении школьников
Пермские бизнесмены вошли в список богатейших жителей России журнала Forbes
«Прямой рейс до поднебесной»: в Перми запустят рейсы в Китай
В Перми построят новый спортивный комплекс
Пермяки обсудили, стоит ли собирать деньги на восстановление Нотр-Дама, пострадавшего от пожара
В Прикамье задержали 19-летнего серийного угонщика
«Игра Престолов» на трех балалайках»: пермяк исполнил главную тему сериала
В Перми пройдет международных хоккейный турнир среди молодежных команд
В Прикамье иномарка сбила 16-летнего парня
В Прикамье из-за пожара в школе искусств эвакуировали 25 детей
«Самый пушистый праздник». В Перми состоится «Котофест»
Прокуратура нашла массу нарушений при организации питания в школах и больнице в Прикамье
"Хотела убить родителей". В Прикамье 17-летняя девушка подожгла дом
Безопасность жителей Прикамья в майские праздники обеспечат свыше 3 тысяч силовиков
«Мстил бывшей девушке». 24-летний пермяк осужден за распространение «домашнего видео»