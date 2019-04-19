Места для шашлыков в Перми 2019: где можно пожарить мясо на углях

Синоптики обещают потепление. А это значит, что многие захотят отдохнуть на природе и пожарить мяса. Рассказываем, где есть места для шашлыков в Перми в 2019 году.

Индустриальный район

Пожарить шашлыки в Индустриальном районе можно в Черняевском лесу. Ближайшая остановка транспорта - «Свиязева».

Дзержинский район

Места отдыха «Чаша и «Золотые пески» находятся на экологической тропе «Дорога домой» в Черняевском лесу. Ближайшая остановка транспорта - «Пожарского». Место отдыха «Солнечная поляна» находится на улице Подлесная недалеко от остановки «Госпиталь ВОВ».

Кировский район

В Кировском районе шашлыки можно пожарить у тропы «Красные горки», а также чуть севернее завода ГШМ.

Свердловский район

Поваляться на пледе и пожарить мясо в Свердловском районе можно на экологической тропе «Липовая гора», которая находится недалеко от остановки «НПО» Биомед».

Мотовилихинский район

А в Мотовилихе отдохнуть можно на «Поляне друзей», которая расположена за базой «Динамо». Рядом находится остановка «Самаркандская».

Также шашлыки можно пожарить на экологической тропе «Большая Сосновая», которая находится на 13 линии Верхней Курьи.

ВАЖНО

Собираясь на шашлыки, важно помнить о правилах пожарной безопасности и поведении в лесу.

- Сохранность лесов в пожароопасный период на 80% зависит от жителей города, - напоминают в администрации Перми. - В случае обнаружения возгорания необходимо срочно позвонить в пожарную службу по телефону 101.

Из-за неосторожного обращения с огнем в теплую, ветреную и сухую погоду лесной пожар может стремительно охватить большую территорию. Именно поэтому в лесах запрещается разводить открытый огонь, сжигать мусор и горючие материалы.