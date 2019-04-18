В Прикамье из-за пожара в школе искусств эвакуировали 25 детей

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-18T09:10:11+03:00

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ЧП произошло в Полазне. Возгорание в детской школе искусств произошло, 16 апреля, в 17:20. Загорелось подсобное помещение на втором этаже, внутри кабинет бухгалтерии. Здание Полазненской детской школы искусств оснащено оборудованием ПАК «Стрелец-Мониторинг», так как сообщение о пожаре было передано на пульт диспетчера и на место незамедлительно выехали четыре пожарные машины.При пожаре никто не пострадал .

- Из здания эвакуировали 25 детей и 11 сотрудников, и одновременно пожарный расчет приступил к осмотру здания и тушению пожара, сообщили в пресс-службе центра пожарного мониторинга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае несколько человек отравились угарным газом.Сотрудники Пермской краевой прокуратуры провели проверку, в ходе которой было установлено, что угарный газ скопился из-за отсутствия в вентиляционном канале тяги.

ИСТОЧНИК KP.RU