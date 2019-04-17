«Мстил бывшей девушке». 24-летний пермяк осужден за распространение «домашнего видео»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-17T16:28:33+03:00

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В суде Индустриального района осудили 24-летнего жителя Верещагинского района.

Осенью 2017 года молодой человек снимал на мобильный телефон «домашнее видео» со своей 19-летней девушкой. Она не возражала, но не хотела, чтобы видео попало в сеть.

- В августе 2018 года парень, действуя из личных неприязненных отношений, с целью унизить честь и достоинство девушки, опубликовал в соцсети видео, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Его признали виновным в совершении преступления по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну».

Суд назначил молодому человек наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Ранее мы рассказывали о том, что руководители предприятия «ОДК-Авиадвигатель» осуждены за мошенничество в особо крупном размере. Они за бесценок выкупили земельные участки, принадлежащие заводу

ИСТОЧНИК KP.RU