2019-04-11T06:38:35+03:00
Происшествия

Пять руководителей предприятия «ОДК-Авиадвигатель» осуждены за мошенничество в особо крупном размере

Они за бесценок выкупили земельные участки, принадлежащие заводу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении пяти бывших и действующих руководителей ОАО «ОДК-Авиадвигатель».

Первый заместитель генерального директора ОАО «ОДК-Авиадвигатель», финансовый директор, начальник отдела по работе с акционерами и управлению имуществом, используя служебные полномочия, продали два земельных участка на реке Чусовой, принадлежащие предприятию. В этом им помогали директор по правовым и корпоративным вопросам и директор ООО «АРТ».

Землю на берегу стоимостью около семи миллионов рублей они оценили в 750 тысяч и затем передали в собственность фирме, принадлежащей родственникам нескольких из них.

- Этими действиями «ОДК-Авиадвигатель» причинен материальный ущерб на сумму более 6,2 миллионов рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

Обвиняемые были признаны виновными в мошенничестве, совершнном в особо крупном размере, отмывании денежных средств, приобретенных в результате преступления и пособничестве в мошенничестве.

Суд приговорил их к условным срокам - от одного года до трех лет шести месяцев со штрафами в размере от 50 до 350 тысяч рублей. Земельные участки возвращены предприятию в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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