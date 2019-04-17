«Хотел приготовить еду». Пермяк попал в больницу из-за взрыва газового баллончика
Житель одного из домов по улице Луначарского попал в больницу после взрыва газового баллончика.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина готовил еду, используя при этом газовый баллончик объемом 300 мл. Неожиданно он взорвался. Из-за взрыва в квартире пермяка даже выбило окно, а сам он получил ожоги.
- Пострадавшего увезли в больницу, - добавили в пресс-службе. - Проводится проверка по факту происшествия.
Ранее мы рассказывали о том, что в ноябре в Перми были эвакуированы все жители девятиэтажного малосемейного общежития, потому что в доме взорвался баллончик с газом. Из-за этого выбило окна в некоторых комнатах. Всех жильцов спасатели вывели и перевезли в спорткомплекс «БМ» на улице Коминтерна – нужно было обследовать, не пострадали ли конструкции здания, все ли в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU