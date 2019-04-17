«Хотел приготовить еду». Пермяк попал в больницу из-за взрыва газового баллончика

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-17T11:30:34+03:00

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Житель одного из домов по улице Луначарского попал в больницу после взрыва газового баллончика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина готовил еду, используя при этом газовый баллончик объемом 300 мл. Неожиданно он взорвался. Из-за взрыва в квартире пермяка даже выбило окно, а сам он получил ожоги.

- Пострадавшего увезли в больницу, - добавили в пресс-службе. - Проводится проверка по факту происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что в ноябре в Перми были эвакуированы все жители девятиэтажного малосемейного общежития, потому что в доме взорвался баллончик с газом. Из-за этого выбило окна в некоторых комнатах. Всех жильцов спасатели вывели и перевезли в спорткомплекс «БМ» на улице Коминтерна – нужно было обследовать, не пострадали ли конструкции здания, все ли в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU