2019-04-17T13:16:28+03:00
Происшествия

В Пермском крае парень угнал грузовик отца и попал в ДТП

О преступлении сообщила бабушка угонщика
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Лысьвенском районе 22-летний парень угнал автомобиль отца. Во время происшествия родственник злоумышленника находился в отъезде. 22-летний угонщик воспользовался этим и, не имея права управления транспортным средством, проник в гараж и угнал грузовик. Молодой человек не справился с управлением, въехал в сугроб и застрял. Машину парень оставил в сугробе, а сам скрылся.

О пропаже грузовика сообщила бабушка угонщика. Она обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности внука.

Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил 80 тысяч рублей.

По факту угона полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что пермяк попал в больницу из-за взрыва газового баллончика. Мужчина хотел приготовить еду с помощью газового баллончика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми продолжаются поиски пенсионерки с болезнью Альцгеймера
В Перми скончался 104-летний ветеран Великой Отечественной войны
14 истребителей МиГ из Пермского края примут участие в летно-тактических учениях под Астраханью
Пермские антимонопольщики выявили сговор на 1, 1 миллиард на торгах по вывозу мусора
Фонд МОНОГОРОДА.РФ готов тиражировать опыт Пермского края по объединению территорий
В Перми представители 30 регионов России поборются за выход в финал Worldskills Russia
«Хотел приготовить еду». Пермяк попал в больницу из-за взрыва газового баллончика
«Робот Алекс может вести беседу и выражать эмоции мимикой»
«Отказался от теста на алкоголь». В Прикамье водитель сбил двоих подростков, которые совершали пробежку
«Дети голодали по нескольку дней». 24-летняя жительница Прикамья бросала маленьких сыновей дома и уходила в загул
Пропавший в ноябре пенсионер из Перми найден погибшим
В Пермском крае уже 29 человек пострадали от укусов клещей
Кишечную инфекцию диагностировали у 25 учеников пермской школы, где массово заболели дети
Пермский оперный театр получил сразу две «Золотые маски»
За сбыт в Перми фальшивых 5-тысячных купюр осудили жителя Санкт-Петербурга
Повышать до 26 рублей стоимость проезда в общественном транспорте в Перми пока не будут
Свердловская железная дорога инвестирует 13,7 млрд рублей в модернизацию участка Пермь – Соликамск
Стало известно, кто сделал фото в пермском морге с лежащими друг на друге телами