В Пермском крае парень угнал грузовик отца и попал в ДТП
В Лысьвенском районе 22-летний парень угнал автомобиль отца. Во время происшествия родственник злоумышленника находился в отъезде. 22-летний угонщик воспользовался этим и, не имея права управления транспортным средством, проник в гараж и угнал грузовик. Молодой человек не справился с управлением, въехал в сугроб и застрял. Машину парень оставил в сугробе, а сам скрылся.
О пропаже грузовика сообщила бабушка угонщика. Она обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности внука.
Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил 80 тысяч рублей.
По факту угона полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее мы писали о том, что пермяк попал в больницу из-за взрыва газового баллончика. Мужчина хотел приготовить еду с помощью газового баллончика.
ИСТОЧНИК KP.RU