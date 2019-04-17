В Пермском крае парень угнал грузовик отца и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-17T13:16:28+03:00

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В Лысьвенском районе 22-летний парень угнал автомобиль отца. Во время происшествия родственник злоумышленника находился в отъезде. 22-летний угонщик воспользовался этим и, не имея права управления транспортным средством, проник в гараж и угнал грузовик. Молодой человек не справился с управлением, въехал в сугроб и застрял. Машину парень оставил в сугробе, а сам скрылся.

О пропаже грузовика сообщила бабушка угонщика. Она обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности внука.

Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил 80 тысяч рублей.

По факту угона полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что пермяк попал в больницу из-за взрыва газового баллончика. Мужчина хотел приготовить еду с помощью газового баллончика.

ИСТОЧНИК KP.RU