2018-11-25T10:18:56+03:00
Происшествия

Эвакуированные после взрыва газа жильцы малосемейного общежития в Перми возвращаются домой

В малосемейке взорвался баллон с газом [видео]
Андрей МАТЛИН
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Ранним утром в пермской многоэтажке прогремел взрыв. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.Ранним утром в пермской многоэтажке прогремел взрыв. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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Как мы уже сообщали, сегодня утром в Перми были эвакуированы все жители девятиэтажного малосемейного общежития, расположенного на улице Клара Цеткин, 19.

Это произошло после того, как на тревожны телефон поступило сообщение о взрыве газа в многоэтажном здании.

- Действительно, в одной из квартир от взрыва были выбиты стекла, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Было принято решение об эвакуации всех жильцов малесемейки.

- Всех жильцов спасатели вывели и перевезли в спорткомплекс «БМ» на улице Коминтерна – нужно было обследовать, не пострадали ли конструкции здания, - рассказал руководитель Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин. – Пострадавших среди жителей дома не было.

- Как выяснилось, в многоэтажном доме, действительно, взорвался баллон с газом, но - не большой 50-литровый, а маленький 500-миллиметровый баллончик с газом, - объяснили в в ГУ МЧС по Пермскому краю. – По предварительным данным, конструкции здания не пострадали, и большинство жителей многоэтажки вернулись домой. В пункте эвакуации остаются пока лишь жители комнаты, где взорвался баллончик, и смежной с ней квартиры – эксперты более тщательно проверят, не пострадала ли стена между помещениями. Причины взрыва будут выясняться.

В Перми эвакуировали жителей малосемейного общежития из-за взрыва газа. Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю..

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