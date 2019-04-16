2019-04-16T18:57:28+03:00
Общество

Стало известно, кто сделал фото в пермском морге с лежащими друг на друге телами

Бюро судебно-медицинской экспертизы провело свое расследование
Елена КОНОВА
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Коридор бюроКоридор бюроФото: Елена КОНОВА
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В минздраве рассказали, кто автор снимков из морга со сложенными друг на друга телами. Напомним, фотографии появились в соцсети на прошлой неделе. Пользователи возмутились содержанием снимков.

«Никакого уважения к умершим», «Это какое-то глумление над телами», «Зачем вообще это сфотографировали и выложили в группу?», «Какой ужас», - комментируют жители со всех городов России.

Как выяснилось, из 4 фотографий только одна была сделана в пермском морге. Это стало известно после внутреннего расследования, которое провело руководство бюро.

- Само фото и его дальнейшее размещение в сети произведены не нашим работником, а стажером, который имел доступ в помещение в связи со служебными обязанностями, - рассказали в пресс-службе минздрава. - Руководство бюро провело профилактические мероприятия по недопущению аналогичных ситуации в филиалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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