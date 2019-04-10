2019-04-10T14:34:19+03:00
Происшествия

«Это дикая ситуация». Минздрав прокомментировал снимки из пермского морга с телами, которые лежали друг на друге

Ведется служебное расследование
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коридор бюро судебно-медицинской экспертизыКоридор бюро судебно-медицинской экспертизыФото: Елена КОНОВА
Изменить размер текста:

На днях в интернете появились жуткие фотографии из пермского морга. На одном из снимков изображены тела умерших людей, сложенные друг на друга. Фото вызвало шквал гневных комментариев у пользователей соцсетей.

«Никакого уважения к умершим», «Это какое-то глумление над телами», «Зачем вообще это сфотографировали и выложили в группу?», «Какой ужас», - комментируют жители со всех городов России.

Снимки на нашем сайте мы не публикуем по этическим причинам.

10 апреля сотрудники Министерства здравоохранения прокомментировали скандал, разгоревшийся в интернете.

- Сейчас проводится проверка, которую мы планируем закончить 16 апреля, - сказал Александр Онянов, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы. - Ситуация дикая. Мы выясняем, кто конкретно сделал и выставил фото в интернет, а также кто таким неподобающим способом уложил тела. Я на 99 % уверен, что все это сделал не сотрудник бюро (в нем работает около 300 человек - прим.ред.). Возможно, это человек, имеющий служебное удостоверение в бюро. Например, кто-то из службы эвакуации и т.д. Также рассматривается версия, что снимок сделан с использованием фоторедактора.

Как уточнил Александр Онянов, камеры на территории бюро есть, но у них ограниченная видимость. Так что даже подозреваемых в содеянном еще нет.

- У сотрудников бюро есть регламент о неразглашении конфиденциальной информации, а эти фото, которые попали в интернет, как раз разглашают такую информацию, - добавил руководитель. - В любом случае проверку по данному случаю мы проведем тщательную и найдем виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми проводится доследственная проверка по факту заболевания учеников
У пяти учеников пермской школы выявлена острая кишечная инфекция
Пермский край представил Научно-образовательный центр на Московском международном салоне образования
Ученики пермской школы, где заболели 137 детей, ели на обед рис с курицей
«Не дал перестроиться». В Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту
«Ущерб возместили, но вину не признали». В Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия
В Перми мужчина пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома
В пермских трамваях появились стикеры в поддержку животных
В Прикамье судебные приставы в принудительном порядке доставили больную туберкулезом в диспансер
В Перми в выходные перекроют часть Компроса
41-летний пермяк осужден за незаконное убийство лосихи
В Прикамье хотят поощрять охотников, которые отстреливают волков
«Заставлял признаться в краже». В Перми полицейского подозревают в избиении 16-летнего студента колледжа
Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине
В Перми в парке Горького установят 300-метровую скамью
Участники Пермского международного марафона получат медали с оленем
«Закупили 200 тысяч доз вакцины». В Прикамье начали делать прививки от клещевого энцефалита
В Пермском районе руководство управляющей компании похитило несколько миллионов рублей
В Перми скончался бывший министр образования края Александр Зимин
«Звезда» сыграла вничью в первом матче весенней части сезона
В Пермском крае спасли четверых рыбаков, которые провалились под лед
«Похитили более 15 миллионов». В Прикамье осудили бывшего руководителя УК и ее подельника
В Перми построят еще один приют для животных
В Перми выберут лучший клуб молодых семей
«С места происшествия скрылся». В Перми полиция ищет виновника ДТП, сбежавшего после аварии
Бывший сотрудник ГУФСИН Пермского края сам отправится в колонию-поселение
В Перми создали рок-группу роботов
Чердынскому грабителю дали два года колонии строгого режима
В Прикамье спасли четырех рыбаков, которые провалились под лед