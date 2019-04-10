«Это дикая ситуация». Минздрав прокомментировал снимки из пермского морга с телами, которые лежали друг на друге

На днях в интернете появились жуткие фотографии из пермского морга. На одном из снимков изображены тела умерших людей, сложенные друг на друга. Фото вызвало шквал гневных комментариев у пользователей соцсетей.

«Никакого уважения к умершим», «Это какое-то глумление над телами», «Зачем вообще это сфотографировали и выложили в группу?», «Какой ужас», - комментируют жители со всех городов России.

Снимки на нашем сайте мы не публикуем по этическим причинам.

10 апреля сотрудники Министерства здравоохранения прокомментировали скандал, разгоревшийся в интернете.

- Сейчас проводится проверка, которую мы планируем закончить 16 апреля, - сказал Александр Онянов, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы. - Ситуация дикая. Мы выясняем, кто конкретно сделал и выставил фото в интернет, а также кто таким неподобающим способом уложил тела. Я на 99 % уверен, что все это сделал не сотрудник бюро (в нем работает около 300 человек - прим.ред.). Возможно, это человек, имеющий служебное удостоверение в бюро. Например, кто-то из службы эвакуации и т.д. Также рассматривается версия, что снимок сделан с использованием фоторедактора.

Как уточнил Александр Онянов, камеры на территории бюро есть, но у них ограниченная видимость. Так что даже подозреваемых в содеянном еще нет.

- У сотрудников бюро есть регламент о неразглашении конфиденциальной информации, а эти фото, которые попали в интернет, как раз разглашают такую информацию, - добавил руководитель. - В любом случае проверку по данному случаю мы проведем тщательную и найдем виновных.