Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-16T09:17:20+03:00

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Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data. Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2, определила средний возраст гостей и самый популярный месяц горнолыжного сезона.

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб — против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 гг.

Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта «Снежинка» в Республике Бурятии израсходовали на 36% меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области находятся на 3-м и 4-м месте с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае — общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

Горнолыжный центр «Губаха» в сезоне 2019 посетило на 19% больше абонентов оператора, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо местных туристов комплекс был популярен среди жителей Свердловской и Челябинской областей, Республик Коми и Башкортостан, а также среди гостей из Москвы. Самым популярным месяцем для посещения среди абонентов Tele2 стал март. В среднем на курорте гости проводили 5 дней. Однако туристы из Костромы, Мурманска и Липецка отличились тем, что проводили на склонах более двух недель.

Рост потребления голосовых услуг на территории комплекса «Губаха» в среднем вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

При этом средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, — 39 лет. Доли мужчин и женщин, путешествующих на курорты, распределяются примерно одинаково: 52% и 48% соответственно.

В макрорегион «Урал» Tele2 входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край, ХМАО, ЯНАО и Республика Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU