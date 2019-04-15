2019-04-15T15:19:58+03:00
Происшествия

В Пермском крае местных жителей осудили за сбыт наркотиков

О сумме и месте передачи наркотика злоумышленники договаривались по телефону
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье вынесли приговор 29-летней женщине и ее 25-летнему сожителю.Промышляла парочка наркоторговцев в Чайковском. Женщина по телефону договаривалась о сумме и о месте передаче запрещенного вещества. Мужчина выполнял роль курьера - встречался с покупателями, передавал им наркотик и забирал деньги.

- Полученные деньги злоумышленники тратили на приобретение новой партии. - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали парочку наркоторговцев. Оказалось, что женщина ранее судима за аналогичное преступление.

Ближайшие 8 лет и 7 месяцев 29-летняя женщина проведет в исправительной колонии строгого режима. Ее подельник выйдет на свободу на два месяца раньше, его осудили на 8 лет и 5 месяцев.

Ранее мы писали о том, что жителям Прикамья запретили срывать подснежники. Нарушителям грозит штраф до 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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