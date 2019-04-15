2019-04-15T10:56:50+03:00
Общество

«Штраф до миллиона». Жителям Прикамья запретили срывать подснежники

Они, как и другие первоцветы, занесены в Красную книгу
Елена КОНОВА
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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На территории Пермского края растет подснежник, прострел многонадрезный, ветреница. Все они относятся к первоцветам, занесенным в Красную книгу РФ и Пермского края.

- В весенний период их незаконно собирают, перевозят и продают, поэтому мы предупреждаем об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, - сообщили в Минприроды края. - Продавцы и покупатели рискуют заплатить высокий штраф за свою незаконную деятельность: граждане заплатят от 2500 до 5000 рублей, должностные лица - от 15 000 до 20 000 рублей, а юридические лица - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что пермская бизнесмен продавала в магазине детскую одежду и игрушки с изображением героев мультсериала «Маша и Медведь». Правообладатель подал в суд на пермячку. В результате за незаконное использование трех товарных знаков, двух произведений изобразительного искусства «Маша и «Медведь» пермячка должна заплатить штраф в 25 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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