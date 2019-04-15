2019-04-15T12:22:04+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина жестоко избил знакомую

После преступления злоумышленник скрылся
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае задержали 27-летнего мужчину за избиение подруги.

ЧП произошло в Гайнском районе Пермского края. Девушка пришла в гости к своему другу. Молодой человек был пьян. Между ним и 27-летней девушкой возникла ссора, в ходе которой парень схватил подругу за ворот куртки и повалил на пол. После чего он сломал девушке левую ногу, встав на нее и придавив к полу. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавшая самостоятельно вызвала скорую помощь. Врачи сообщили о преступлении сотрудникам полиции. Молодого человека задержали по горячим следам.

Ранее мы писали о том, что в Краснокамском районе Пермского края 22-летний парень зарезал родного отца. С ножевым ранением в грудь 50-летнего мужчину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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