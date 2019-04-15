В Пермском крае 22-летний парень зарезал родного отца

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-15T09:32:41+03:00

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В Прикамье молодой человек набросился на отца с ножом.

ЧП произошло в деревне Стряпунята Краснокамского района. Отец и сын вместе выпивали. В течение вечера между родственниками произошел конфликт, 22-летний молодой человек схватился за нож и набросился на родного отца. 50-летнего мужчину с проникающим ранением в грудную клетку доставили в больницу.

- В отношении 22-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело,- рассказали нам в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.- На время расследования уголовного дела парень помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье арестовали 28-летнего мужчину, который жестоко избил своего брата. Молодые люди вместе распивали спиртные напитки. Между братьями произошла ссора, в результате чего один ударил другого ножом в живот.

ИСТОЧНИК KP.RU